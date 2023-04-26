Регулятор позапланово перевірить «Укренерго» після зупинки експорту електроенергії до Словаччини
- Автор:
- Ліза Бровко
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Matthew Henry / Unsplash
Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) позапланово перевірить «Укренерго».
На офіційному порталі регулятора пишуть, що вони зʼясують, чи дотримується компанія вимог і ліцензійних умов передачі електроенергії.
Причина — «Укренерго» не надала на запит НКРЕКП інформації про те, як вона проводила аукціони з розподілу пропускної спроможності передачі електроенергії до Словаччини.
Голова комісії Костянтин Ущаповський заявив, що Україна втрачає близько 20 мільйонів гривень на добу через зупинку експорту, називаючи ситуацію «позаштатною».
- 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії. Наразі його постачають у Польщу та Молдову виключно за умови першочергового забезпечення українців.
- Максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії в Європу наразі становить 400 МВт.
- 17 квітня Україна планувала розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини. У відповідному аукціоні брали участь чотири учасники. На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності в цьому напрямку.