Уряд: Мито на експорт більшості українського зерна до Туреччини залишиться нульовим

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Олександр Кубраков / Facebook

Україна продовжить експортувати переважну більшість зерна до Туреччини з нульовим імпортним митом, бо цей товар ввозиться для продажу в треті країни.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

У відомстві пояснили, що в Туреччині діє два митні режими на імпорт: для продукції, призначеної для внутрішнього споживання, та для товарів, які йдуть на продаж у треті країни до чи після переробки.

Для першої категорії уряд Туреччини підвищив імпортне мито з нуля до 130%, а для другої мито не сплачується.

Україна постачає продукцію до Туреччини переважно за другим митним режимом. Таке зерно становить близько 95% від усього експорту до цієї країни.