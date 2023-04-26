«Збивати С-300 нераціонально»: у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як використовуватимуть комплекси Patriot
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
U.S. Army
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що зенітно-ракетні комплекси Patriot прикриватимуть стратегічні обʼєкти та обʼєкти критичної інфраструктури. Використовувати їх проти російських ракет С-300 нераціонально.
Про це розповів речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Донбас. Реалії».
«Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики, щоб зберігати прикриття наших стратегічних обʼєктів у державі, обʼєкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, що їх живлять», — зазначив він.
За його словами, росіяни неодноразово били по підстанціях — це загроза для роботи енергоблоків на АЕС. Тому тут Україна дає чіткий сигнал країнам Заходу, що це також їхня безпека.
«Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і ракет С-300», — пояснив Ігнат.
Але найефективніше, на його думку, знищувати самі пускові установки С-300, аніж боротися з ракетами.
- 21 грудня 2022 року США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає батарею ЗРК Patriot. У січні стало відомо, що Німеччина передасть додаткову батарею Patriot, Нідерланди — ще дві пускові установки до Patriot. У січні міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що американці навчать українських офіцерів керувати Patriot за 10 тижнів.
- У середині квітня перші комплекси Patriot прибули в Україну.