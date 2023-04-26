«Збивати С-300 нераціонально»: у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як використовуватимуть комплекси Patriot

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U.S. Army

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що зенітно-ракетні комплекси Patriot прикриватимуть стратегічні обʼєкти та обʼєкти критичної інфраструктури. Використовувати їх проти російських ракет С-300 нераціонально.

Про це розповів речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Донбас. Реалії».

«Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики, щоб зберігати прикриття наших стратегічних обʼєктів у державі, обʼєкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, що їх живлять», — зазначив він.

За його словами, росіяни неодноразово били по підстанціях — це загроза для роботи енергоблоків на АЕС. Тому тут Україна дає чіткий сигнал країнам Заходу, що це також їхня безпека.

«Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і ракет С-300», — пояснив Ігнат.

Але найефективніше, на його думку, знищувати самі пускові установки С-300, аніж боротися з ракетами.