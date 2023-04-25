ВАКС змінив запобіжний захід для мера Одеси Труханова
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову з особистого зобовʼязання на заставу 30,8 млн гривень.
Його обвинувачують у привласненні 92 мільйонів гривень під час купівлі будівлі заводу «Краян», повідомляє Центр протидії корупції.
Прокурор попросив застосувати до мера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави на суму 30 млн 866 тисяч грн.
Клопотання судді ВАКС задовольнили частково, застосувавши заставу понад 30 мільйонів гривень. Гроші Труханов має внести впродовж пʼяти днів.
Крім внесення застави, він повинен носити електронний браслет, утриматися від спілкування зі свідками, повідомляти про зміну роботи, місця проживання і зʼявлятися за викликом суду.
Труханову також заборонили покидати територію України без дозволу суду і зобов’язали здати закордонні паспорти. У разі невиконання зобовʼязань, заставу стягнуть в дохід бюджету.
- За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу «Краян» за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала переказати компанії, як стверджують у прокуратурі, з ознаками фіктивності.
- Загалом у справі 12 фігурантів, вісьмом з яких вручили обвинувальний акт. 14 листопада Малиновський райсуд Одеси почав розглядати кримінальне провадження щодо Труханова й інших чиновників Одеської міськради. У травні 2019-го САП погодила зміну обвинувачення і знизила суму збитків до 92,6 млн грн.
- 25 червня 2019 року на засіданні Малиновського районного суду Одеси представник державного обвинувачення під час дебатів попросив для Труханова покарання у вигляді 12 років тюремного увʼязнення, для інших обвинувачених — від семи до 11 років. Окрім того, прокурори просили конфіскувати майно фігурантів справи і заборонити їм обіймати державні посади протягом трьох років.
- 9 липня 2019 року Одеський суд виправдав Труханова у «справі «Краяна», однак у лютому 2021 року стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це виправдальне рішення.