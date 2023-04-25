Уряд продовжив карантин через коронавірус до 30 червня. Він діє на всій території України

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Уряд продовжив дію карантину через COVID-19 на всій території України до 30 червня цього року.

У Міністерстві охорони здоровʼя наголошують, що рівень вакцинації серед українців досі недостатній для формування колективного імунітету. Зараз через коронавірус в Україні щотижня помирають близько ста людей.

МОЗ очікує на зростання захворюваності на COVID-19 цієї весни. Його динаміка залежатиме від варіанта вірусу, який циркулюватиме, і кількості вакцинованих.