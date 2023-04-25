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Зеленський підписав євроінтеграційний закон для спрощення внутрішніх авіаперевезень. Що він передбачає?

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Міністерство інфраструктури

Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який запроваджує низку європейських стандартів для української цивільної авіації.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Ось що він передбачає:

19 квітня бюджетна авіакомпанія Ryanair заявила, що готова швидко відновити польоти в Україні, щойно вони знову стануть безпечними. Авіакомпанія найняла майже 60 українських пілотів і приблизно 80 бортпровідників, які очікують на відкриття ринку переважно на базах Ryanair у Польщі. Авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.