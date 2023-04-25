Сербія обурилася позицією України під голосування в Раді Європи за членство Косова

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Flickr / Boris Pozder

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що його «неприємно здивувала» позиція України під час голосування в Раді Європи за заявку про членство Косова.

Про це пише N1.

Він наголосив, що Сербія завжди підтримує територіальну цілісність України та в усіх міжнародних резолюціях засуджує її порушення. Натомість Україна утрималася під час голосування за членство Косова. Офіційний Київ не визнає Косово незалежною державою.

Також він розкритикував Чорногорію, Боснію та Герцеговину, Грецію та Словаччину, які підтримали заявку Косова. Натомість Дачич подякував Азербайджану, Кіпру, Іспанії, Румунії та Грузії за голосування проти. Особливу подяку він висловив Угорщині, яка визнала незалежність Косова, але проголосувала проти її заявки.

За день до цього премʼєр Косова Альбін Курті заявив, що країна успішно пройшла перший етап членства в Раді Європи. Вона отримала понад дві третини необхідних голосів на підтримку заявки на вступ до Ради Європи.