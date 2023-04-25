Сербія обурилася позицією України під голосування в Раді Європи за членство Косова
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Boris Pozder
Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що його «неприємно здивувала» позиція України під час голосування в Раді Європи за заявку про членство Косова.
Про це пише N1.
Він наголосив, що Сербія завжди підтримує територіальну цілісність України та в усіх міжнародних резолюціях засуджує її порушення. Натомість Україна утрималася під час голосування за членство Косова. Офіційний Київ не визнає Косово незалежною державою.
Також він розкритикував Чорногорію, Боснію та Герцеговину, Грецію та Словаччину, які підтримали заявку Косова. Натомість Дачич подякував Азербайджану, Кіпру, Іспанії, Румунії та Грузії за голосування проти. Особливу подяку він висловив Угорщині, яка визнала незалежність Косова, але проголосувала проти її заявки.
За день до цього премʼєр Косова Альбін Курті заявив, що країна успішно пройшла перший етап членства в Раді Європи. Вона отримала понад дві третини необхідних голосів на підтримку заявки на вступ до Ради Європи.
- 18 березня Косово і Сербія погодили план нормалізації відносин. Ця угода зобовʼязує Косово негайно розпочати переговори про надання сербській громаді в Косові відповідного рівня самоврядування. Протягом 30 днів Белград і Приштина мали створити спільний моніторинговий комітет під головуванням ЄС. Сторони також погодилися терміново схвалити декларацію про зниклих безвісти. Зі свого боку ЄС протягом 150 днів мав організувати донорську конференцію з інвестиційної та фінансової допомоги Косову та Сербії. Але поки сторони не виконають всі положення угоди з нормалізації відносин, жодних виплат не буде.
- 27 лютого у Брюсселі відбулася перша зустріч високого рівня в рамках діалогу Белград — Приштина. Темою зустрічі була європейська пропозиція щодо нормалізації відносин між Косовом і Сербією. Згідно з планом (ось він), сторони мають розвивати нормальні, добросусідські відносини одна з одною на основі рівноправності, а також взаємно визнати документи та національні символи, включно з паспортами, дипломами, номерними знаками та митними печатками. Однак тоді Вучич також заявив, що не підпише план для нормалізації відносин із Косовом — через пункти, що стосуються взаємного визнання та вступу Косова до ООН.