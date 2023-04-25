Суд заарештував екскомандира львівського «Беркуту». Його підозрюють у причетності до вбивств активістів Майдану

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Офіс генерального прокурора

Апеляційний суд взяв під варту без права застави колишнього командира львівського батальйону міліції особливого призначення «Беркут» Ростислава Пацеляка у справі Євромайдану.

Про це пише Офіс генпрокурора.

За матеріалами слідства, 18 лютого 2014 року Пацеляк організував теракт із допомогою своїх підлеглих, щоб завадити мітингувальникам рухатися з Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

Слідство вважає, що екскомандир «Беркуту» безпідставно наказав співробітникам застосувати вогнепальну зброю і спецзасоби проти активістів Майдану. Через це загинули три людини. Ще 125 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості, зокрема вогнепальні.