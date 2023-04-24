У ЄС обіцяють прискорити реалізацію плану поставок Україні мільйона боєприпасів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
У Європейському Союзі обіцяють прискорити реалізацію плану поставок Україні мільйона боєприпасів. Процес закупівель уже готується.
Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, пише «Європейська правда».
«Сьогодні ми говорили про потреби України. Можу сказати, що вже надано військової підтримки на понад €31 млрд. Ми продовжуємо виконувати свою обіцянку щодо мільярда євро на боєприпаси. Вже було надано близько тисячі ракет. Кількість боєприпасів зростає, і має швидко збільшитися найближчими днями», — сказав він.
За його словами, перший елемент домовленості для відшкодування видатків країн уже працює. Зараз Євросоюз працює над другим елементом — фінансування на суму мільярд євро на спільні закупівлі боєприпасів.
«Ми знаємо, що Україна невідкладно потребує боєприпасів та ракет. І вони потрібні їй для захисту своєї території. Ситуація не така, що росія не хоче зупинятися і Україна не хоче зупинятися. Росія не хоче зупиняти вторгнення, і Україна має далі захищатися. Саме так правильно пояснювати те, що там відбувається», — сказав Боррель.
- 20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрями: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності. Видання Politico писало, що члени ЄС досі розмірковують, як саме реалізувати угоду.