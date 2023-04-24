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Україна евакуює своїх громадян із Судану

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Getty Images / Anadolu Agency / Contributor

Міністерство закордонних справ, посольство України в Єгипті та інші відомства проводять евакуацію українців із Судану.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, уже є список з українських громадян, які хочуть виїхати із Судану. Зараз розробляють логістичні маршрути, щоб безпечно вивезти їх із зони бойових дій. МЗС і посольство підтримують звʼязок із міжнародними партнерами.

Українці в Судані можуть звернутися по допомогу до:

Деталі евакуації поки що не розголошують.