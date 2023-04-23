Повітряні Сили: ЗРК Patriot уже заступив на бойове чергування в Україні

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Один дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot уже заступив на бойове чергування в Україні, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, ці системи використовують різні ракети: проти балістики, аеродинамічних цілей тощо. Зокрема, вони можуть збивати С-300, бо їх запускають по балістичній траєкторії.

Ігнат також показав своє селфі з Patriot.

«Зробив собі селфі на згадку... Один із дивізіонів уже заступив на бойове чергування, працює... Інші, ті, що нам обіцяли, в дорозі до своїх майбутніх позицій. Будемо сподіватися, що будуть результати й щодо російських літаків, зокрема», — сказав він.