В одному з британських графств діти, народжені в день коронації Чарльза ІІІ, отримають памʼятний кухоль
- Автор:
- Анна Холоднова
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Royal Family / Twitter
Діти, народжені в Стаффордширі в день коронації короля Чарльза ІІІ, отримають памʼятні кухлі, пише BBC.
Батьки дітей, що народяться в суботу, 6 травня, отримають подарунок, якщо звернуться до місцевої ради після коронації.
«Коронація короля Чарльза III стане історичною подією, а для батьків тих немовлят, які народяться цього дня, це буде ще більш памʼятний час», — сказав радник Саймон Тагг.
Діти, народжені в день коронації королеви Єлизавети II 2 червня 1953 року, також отримували срібні памʼятні кухлі на честь цієї події.
- 10 квітня в Букінгемському палаці повідомили, що Чарльз ІІІ скоротить церемонію коронації, яка має відбутися 6 травня. Зокрема, він їхатиме до королівської церкви іншим маршрутом. Принц Гаррі відвідає коронацію, але без Меган Маркл.