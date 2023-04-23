Кіпр заблокував рахунки «помічників» російських олігархів. Вони допомагали росіянам обходити санкції

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Giorgio Trovato / Unsplash

Кіпр заморозив активи тих, хто нібито допомагав російським олігархам обходити санкції. Цих осіб назвали Сполучені Штати та Велика Британія.

Про це пише AFP.

Фінансовий комісар Кіпру Павлос Іоанну заявив про блокування рахунків фізичних та юридичних осіб, які причетні до обходу санкцій проти росії.

США і Велика Британія наклали на 13 кіпрських громадян і деякі компанії санкції за те, що вони нібито сприяли олігархам з росії приховувати свої статки.

Тим часом найбільший кредитор острова Банк сповістив чотири тисячі клієнтів із громадянством рф і без резидентства країн Євросоюзу, що закрив їхні рахунки.