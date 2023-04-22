Посол Китаю поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Дипломати України, Естонії та Литви відповіли
- Дата:
-
Посол Китаю у Франції Лу Шае в ефірі французького телеканалу LCI поставив під сумнів суверенітет колишніх республік Радянського Союзу.
За його словами, у міжнародному праві країни колишнього Радянського Союзу нібито «не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни». Фактично він заперечив існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія, Казахстан тощо.
На запитання, чий Крим, Шае заявив, що цеза питання не просте і сказав, що окупований півострів був «російським спочатку».
Реакція на заяву
Посол України у Франції Вадим Омельченко написав у Twitter, що у Шае або проблеми з географією, або він ігнорує позицію Пекіну щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН.
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс назвав заяву Шае яскравим поясненням того, чому держави Балтії не довіряють Китаю як «посереднику» у врегулюванні війни росії проти України.
Міністр закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна вважає таку позицію посла «незрозумілою». МЗС Естонії викличе для розʼяснень посла Китаю і готове провести йому екскурс в історію держави.
- Раніше видання Bloomberg писало, що президент Франції за сприяння Китаю намагається посадити за стіл переговорів керівництво України і росії, хоча офіційно він казав, що зараз не час для переговорів.
- 6 квітня президент Франції Емманюель Макрон прибув до Пекіну на зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Головною темою переговорів була війна росії проти України. Макрон закликав Китай «привести до тями» росію та сприяти переговорам. Сі Цзіньпін теж заявив про важливість переговорів і виступив проти застосування ядерної зброї в Україні. У спільній заяві Макрон і Цзіньпін до відновлення миру.