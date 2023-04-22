Посол Китаю поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Дипломати України, Естонії та Литви відповіли

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Посол Китаю у Франції Лу Шае в ефірі французького телеканалу LCI поставив під сумнів суверенітет колишніх республік Радянського Союзу.

За його словами, у міжнародному праві країни колишнього Радянського Союзу нібито «не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни». Фактично він заперечив існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія, Казахстан тощо.

На запитання, чий Крим, Шае заявив, що цеза питання не просте і сказав, що окупований півострів був «російським спочатку».

Реакція на заяву

Посол України у Франції Вадим Омельченко написав у Twitter, що у Шае або проблеми з географією, або він ігнорує позицію Пекіну щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс назвав заяву Шае яскравим поясненням того, чому держави Балтії не довіряють Китаю як «посереднику» у врегулюванні війни росії проти України.

Міністр закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна вважає таку позицію посла «незрозумілою». МЗС Естонії викличе для розʼяснень посла Китаю і готове провести йому екскурс в історію держави.