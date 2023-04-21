У Хмельницькому суд обрав запобіжний захід іподиякону УПЦ МП, який побив військового

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Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід іподиякону УПЦ МП Ігорю Слободяну, який побив військового у храмі.

Про це повідомляє місцеве видання «ХМ-Інсайд».

Прокурор просив суд арештувати Слободяна, оскільки той раніше ухилявся від викликів до органів слідства, однак суд взяв його під особисте зобовʼязання.

Адвокат Слободяна зазначив, що його підзахисний перебував вдома, хоча його й оголосили в розшук, і на суд зʼявився добровільно.