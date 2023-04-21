У Хмельницькому суд обрав запобіжний захід іподиякону УПЦ МП, який побив військового
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід іподиякону УПЦ МП Ігорю Слободяну, який побив військового у храмі.
Про це повідомляє місцеве видання «ХМ-Інсайд».
Прокурор просив суд арештувати Слободяна, оскільки той раніше ухилявся від викликів до органів слідства, однак суд взяв його під особисте зобовʼязання.
Адвокат Слободяна зазначив, що його підзахисний перебував вдома, хоча його й оголосили в розшук, і на суд зʼявився добровільно.
- Уранці 2 квітня в одному з храмів УПЦ МП у Хмельницькому священнослужитель і віряни побили військового Артура Ананьєва, який запитав: «Скільки ще людей має загинути, щоб ви перестали ходити в Московський патріархат?» На місце приїхала поліція, а потім порушила кримінальне провадження проти священників за фактом групового хуліганства.
- 4 квітня у Хмельницькому почалися «релігійні» сесії рад після цього інциденту. Тоді проголосували за припинення права УПЦ МП на постійне користування землями, а у Хмельницькій області повністю заборонили діяльність УПЦ МП.