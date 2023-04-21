«Укрзалізниця» запускає безпересадковий вагон, який курсуватиме з Австрії та Угорщини в Україну

Новини

Videvo

Компанія «Укрзалізниця» запускає новий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень. Ним можна без пересадок повернутися з Австрії та Угорщини в України або, навпаки, поїхати туди.

Про це пише пресслужба УЗ.

Вагон почне курсувати з 24 квітня. Він відправлятиметься з Відня щодня о 16:42, доїжджатиме до Будапешт-Келеті о 19:19—19:40, а прибуватиме в Чоп о 02:28. Шлях до Києва можна продовжити на поїзді № 750 Ужгород — Київ, який їде з Чопа о 05:19.

У зворотному напрямку вагон курсуватиме з 25 квітня. Відправлення з Чопа буде о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20—08:40, а прибуття до Відня — об 11:21.

Квиток у новий вагон з Чопа до Відня коштує 1 730 гривень. Його вже можна купити в міжнародних касах «Укрзалізниці».