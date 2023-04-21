Король Чарльз відкриє сцену «Євробачення-2023»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Joe Giddens - WPA Pool / Getty Images
Король Чарльз III із дружиною 26 квітня відвідає Ліверпуль, щоб символічно відкрити сцену пісенного конкурсу «Євробачення-2023».
Про це пише BBC.
Британський монарх разом із королевою-консортом Каміллою символічно запалять вогні на сцені M&S Bank Arena та поспілкуються з ведучими шоу.
Королівська родина також відвідає Центральну бібліотеку Ліверпулю, щоб офіційно відзначити її побратимство з Обласною науковою бібліотекою в Одесі.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — частіше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль.
- Квитки на фінал конкурсу «Євробачення» розпродали за 36 хвилин. Вони коштували від $100 до $450.
- Від України на конкурс поїде гурт Tvorchi. Підготовка до їхнього виступу та поїздка креативної команди в Ліверпуль коштуватимуть майже 3 мільйони гривень.