Король Чарльз відкриє сцену «Євробачення-2023»

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Joe Giddens - WPA Pool / Getty Images

Король Чарльз III із дружиною 26 квітня відвідає Ліверпуль, щоб символічно відкрити сцену пісенного конкурсу «Євробачення-2023».

Про це пише BBC.

Британський монарх разом із королевою-консортом Каміллою символічно запалять вогні на сцені M&S Bank Arena та поспілкуються з ведучими шоу.

Королівська родина також відвідає Центральну бібліотеку Ліверпулю, щоб офіційно відзначити її побратимство з Обласною науковою бібліотекою в Одесі.