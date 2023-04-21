МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році

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Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Фу прогнозує, що у 2027 році може розпочатися військовий конфлікт із Китаєм.

Про це пише The Guardian.

«Ми сприймаємо китайську військову загрозу дуже серйозно. Я вважаю, що 2027 рік — це рік, до якого нам потрібно поставитися серйозно», — пояснив він.

У розвідці США вважають, що китайський лідер Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовим до 2027 року для можливого силового захоплення Тайваню.