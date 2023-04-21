МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Henry & Co. / Unsplash
Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Фу прогнозує, що у 2027 році може розпочатися військовий конфлікт із Китаєм.
Про це пише The Guardian.
«Ми сприймаємо китайську військову загрозу дуже серйозно. Я вважаю, що 2027 рік — це рік, до якого нам потрібно поставитися серйозно», — пояснив він.
У розвідці США вважають, що китайський лідер Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовим до 2027 року для можливого силового захоплення Тайваню.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.
- У січні 2023 року медіа писали, що в уряді Тайваню прогнозують напад Китаю у 2027 році.
- На Тайвані планують із 2024 року збільшити термін військової служби через зростання загрози з боку Китаю.