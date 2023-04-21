У Києві зʼявиться пересадковий квиток у громадському транспорті на 90 хвилин. Мер Кличко відповів на петицію

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Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію про створення пересадкового квитка в громадському транспорті на сайті Київради. Міська влада має намір реалізувати цю ідею.

Автор петиції запропонував впровадити квиток вартістю 8 гривень, який дозволить пасажирам пересаджуватися на інший громадський транспорт Києва протягом 90 хвилин. Станом на 20 квітня петиція зібрала 6137 підписів.

У відповіді на петицію Київський міський голова назвав види квитків, які уже діють у громадському транспорті столиці в автоматизованій системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті (АСОП).

«У рамках заходів, спрямованих на розширення функціоналу АСОП, повідомляємо про підтримку електронної петиції № 11735 «Впровадити систему пересадкового квитка в громадському транспорті тривалістю 90 хвилин» та подальшу реалізацію порушеного в електронній петиції питання відповідно до розділу VI Положення», — зазначив Кличко.