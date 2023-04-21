З актора Алека Болдвіна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс

Новини

Flickr / Gage Skidmore

З американського актора Алека Болдвіна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс під час зйомок фільму «Іржа». Але прокурори кажуть, що розслідування продовжиться.

Про це пише CNN.

Там зазначили, що звинувачення зняли через появу нових фактів у справі. За даними джерел, слідство зʼясувало, що пістолет, з якого Болдвін застрелив операторку, був модифікований. Тепер вони мають визначити, що саме змінили і хто був за це відповідальний.

Водночас там наголошують, що справу не закривають, і в разі чого можуть знову висунути кримінальні звинувачення проти Болдвіна.