Президент України візьме участь у засіданні НАТО у Вільнюсі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, прибувши на зустріч у форматі «Рамштайн» у Німеччині.
«Ми з президентом Зеленським обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення та візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі», — сказав Столтенберг.
Напередодні генсек вперше від початку повномасштабного російського вторгнення відвідав Київ, де висловив непохитну підтримку Україні.
Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11–12 липня. У ньому візьме участь приблизно 40 делегацій країн – членів і партнерів Альянсу.
Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі члени НАТО обговорюватимуть членство України та гарантії безпеки.
- У 2014 році Україна активізувала співпрацю з НАТО на тлі російської окупації Криму і збройного конфлікту на Донбасі. Курс на вступ до Альянсу зафіксовано в Конституції України.
- У 2018 році НАТО закріпило за Україною статус країни-аспіранта — кандидата на членство в Альянсі, 2020-го Україна здобула статус партнера розширених можливостей.
- 14 червня 2021 року в Брюсселі відбувся саміт НАТО, у підсумковому комюніке якого зазначали, що Альянс підтримує вступ України до НАТО.
- 30 вересня 2022 року, після того як путін оголосив про анексію окупованої території України, Зеленський повідомив, що Україна подає заявку в НАТО за прискореною процедурою. Столтенберг заявив, що попередньою умовою для початку переговорів про членство України в НАТО має стати її перемога, і в цьому їй допомагають члени Альянсу.