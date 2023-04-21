Статки Маска впали на $12,6 млрд на тлі фінзвіту Tesla, вибуху ракети SpaceX і галочок у Twitter

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Статки Ілона Маска скоротилися на $12,6 млрд — це найбільше падіння від початку року, пише Bloomberg.

Акції Tesla Inc. упали на 9,75% — до $162,99, через невтішні фінрезультати за перший квартал. Того ж дня ракета Starship від SpaceX вибухнула за чотири хвилини після запуску, а у Twitter видалили колишні сині галочки верифікації.

Маск є генеральним директором цих компаній. Він усе ще залишається другою найбагатшою людиною у світі ($164 млрд) після французького магната Бернара Арно, і цього року його статки збільшилися на $26,8 млрд завдяки зростанню ціни акцій Tesla на 32%.