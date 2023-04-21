Обвинуваченому у вбивстві Кирила Тлявова пом’якшили запобіжний захід

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Суд помʼякшив запобіжний захід обвинуваченому в ненавмисному вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова, колишньому поліцейському Івану Приходьку. Цілодобовий домашній арешт змінили на нічний.

Про це повідомив адвокат Приходька Віктор Чевгуз.

Іншим трьом обвинуваченим запобіжні заходи продовжили на два місяці: Дмитро Кривошей та колишній поліцейський Володимир Петровець під заставою, а син Петрівця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, — під зобов’язанням матері.

Змінити запобіжний захід і Приходько, і захисник просили через необхідність працевлаштування. Прокурори вимагали продовжити цілодобовий домашній арешт.