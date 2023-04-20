Актор Алек Болдвін відновить зйомки фільму «Іржа», де два роки тому застрелив операторку
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Associated Press
Американський актор Алек Болдвін поновлює зйомки у фільмі «Іржа». У 2021 році на знімальному майданчику цієї стрічки Болдвін випадково застрелив операторку — українку Галину Гатчинс.
Про це пише Associated Press.
Зйомки вестерну «Іржа» планують відновити цього тижня в американському штаті Монтана. Раніше фільм знімали в Нью-Мексико.
Болдвін продовжить працювати над стрічкою як актор і співпродюсер. Чоловік загиблої операторки Меттью стане виконавчим продюсером «Іржі» — про це домовились у рамках угоди про примирення Болдвіна із сімʼєю Гатчинс.
- 21 жовтня 2021 року американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку й поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін вистрелив із реквізитного пістолета, але в ньому замість «сліпих» набоїв виявилися бойові. Унаслідок інциденту померла операторка — українка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох людей — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Ганну Гутьєррес-Рід.