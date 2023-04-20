Голова МЗС Сіярто під час партійного заходу виступив на тлі мапи «Великої Угорщини»

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На заході партії угорського премʼєра Орбана «Фідес» показали мапу «Великої Угорщини» з кордонами часів Першої світової війни. На тлі зображення виступив міністр закордонних справ Петер Сіярто.

На це звернув увагу депутат Європарламенту Влад Георге.

«Угорщина (держава-член [ЄС]) підриває суверенітет Румунії (інша держава-член [ЄС]). На прикріпленому фото ви можете побачити прапор «Великої Угорщини», який включає регіон, що належить Румунії!! Це огидно та обурливо!» — написав він.

«Велика Угорщина» — території колишнього королівства Угорщина до Першої світової війни. Зараз більшість цих територій входять до Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Після Першої світової Угорщині залишили лише близько 30% територій з тих, які вона мала до початку війни.