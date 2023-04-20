Державне космічне агентство України припускає, що спалах у Києві — це падіння метеорита з потоку Лірид

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Державне космічне агентство України пише, що найімовірніша причина вчорашнього спалаху над Києвом — це падіння метеорита з потоку Лірид.

Шлейф комети Тетчер залишає за собою метеорний потік Ліриди. Через цей шлейф Земля проходить кожного року у квітні. Цьогоріч наша планета ввійшла в нього 15 квітня, а вийде 29 квітня. Пік зорепаду прогнозують на 21 квітня.

Ліриди — це швидкі та яскраві метеори, які не залишають довгих слідів, проносячись крізь атмосферу Землі, а натомість спричиняють яскраві спалахи в небі.