Київрада відвела міську землю для створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні

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Національне військове меморіальне кладовище (НВМК), яке хотіли облаштувати на Лисій Горі, розмістять у Києві в Биківні. Меморіал загиблим від російської агресії військовим створять у межах Биківнянського лісу й ділянки Дарницького лісництва.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, посилаючись на рішення Київради.

Вісім гектарів землі в цій місцевості перебували у власності міста, але депутати відвели її, фактично розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч з цією ділянкою розташовується державна ділянка площею 90 гектарів.

Тож загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.