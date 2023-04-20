Bloomberg: Європейські союзники занепокоєні спробою Макрона залучити Китай до перемовин між Україною та рф

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Спроби французького президента Емманюеля Макрона залучити Китай до мирних перемовин України та росії викликали занепокоєння деяких європейських партнерів. Вони не підтримують таку ініціативу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деякі держави розкритикували план Макрона. На їхню думку, спроба посадити Україну та рф за стіл перемовин є передчасною, а ініціативи президента Франції можуть підірвати європейську єдність.

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон поставив під сумнів імовірне посередництво Китаю у війні росії проти України.

«Макрон має справу саме з тим, з чим не повинен мати справу західний лідер. Звідки він бере той факт, що Китаю можна довіряти як чесному посереднику в поточній ситуації?» — зазначив естонський політик.

Інші союзники також висловили скептицизм щодо Китаю, оскільки той заявив про «безмежну дружбу» з росією.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна не піде на компроміси.

«Можна висувати будь-які мирні ініціативи, але в основі всього цього лежить головне — виведення російських військ. Якщо це положення включене, то це можна вважати серйозним планом», — наголосив він.