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International Investment Bank / Facebook / «Бабель»

Міжнародний інвестиційний банк у Будапешті, який потрапив під американські санкції, оголосив про закриття угорської штаб-квартири та вихід із ЄС.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті установи, передає Világgazdaság.

Після запровадження американських санкцій МІБ втратив можливість здійснювати фінансові операції, а через припинення участі в ньому Угорщини більше не має підстав для подальшої діяльності в Будапешті та ЄС загалом.

«Банк розпочав релокацію діяльності штаб-квартири з Угорщини до росії», — йдеться в заяві.

Російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк в Угорщині найчастіше називають «шпигунським банком», оскільки в його керівництві є вихідці з російської ФСБ, а голова банку Микола Косов походить із сімʼї офіцерів КДБ. Його батько свого часу був резидентом КДБ у Будапешті, а матір російське інформаційне агентство ТАСС назвало «однією з найвидатніших розвідниць XX століття». Самого Косова, який зробив карʼєру в МЗС рф, теж підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Банк, штаб-квартиру якого перенесли з Москви у Будапешт у 2019 році, відігравав важливу роль у російсько-угорських відносинах.