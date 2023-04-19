Президент Південної Кореї назвав умови, за яких його країна погодиться надати Україні летальне озброєння

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Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що його країна може розпочати надавати Україні військову допомогу. Для цього має статися, наприклад, масштабний напад на мирних жителів.

Про це пише Reuters.

Наразі Південна Корея сфокусована на гуманітарній та економічній допомозі.

«Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці», — заявив він.

За його словами, не може бути обмежень щодо підтримки захисту та відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення відповідно до міжнародного та внутрішньодержавного права.