Вірменія готова визнати Нагірний Карабах територією Азербайджану

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Премʼєр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність укласти мирну угоду з Азербайджаном зі взаємним визнанням територіальної цілісності. Він чекає від Баку визнання Вірменії в межах Вірменської РСР — це означає визнання Нагірного Карабаху азербайджанським, як було за радянських часів.

Про це Пашинян заявив 18 квітня під час виступу в парламенті.

«Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном реалістична, якщо обидві країни чітко, без двозначності та хитрощів визнають територіальну цілісність одна одної та зобовʼязуються сьогодні й назавжди не висувати одна одній територіальних претензій. [...] Вірменська сторона сама виступила з ініціативою, щоб до договору були прикріплені підготовлені в СРСР карти територій Вірменської та Азербайджанської РСР як основа територіальної цілісності», — сказав Пашинян.

За радянських часів Нагірний Карабах був регіоном з вірменською етнічною більшістю, який контролювала влада Азербайджану. Коли Радянський Союз почав розпадатися наприкінці 1980-х, регіональний парламент Нагірного Карабаху проголосував за те, щоб стати частиною Вірменії. Це призвело до етнічних сутичок і повномасштабної війни.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вірмени, які мешкають у Карабаху, повинні або прийняти азербайджанське громадянство, або знайти інше місце проживання.

«Тут є повна свобода, пропонуються всі демократичні основи. Це питання має вирішуватись на основі прав людини. Сьогодні наші дії показують це, і ми маємо намір найближчим часом підписати мирну угоду, щоб покласти край цьому конфлікту між Азербайджаном і Вірменією», — заявив Алієв.