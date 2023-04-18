У мережі поширюють відео, де офіцер бʼє строковика Нацгвардії. Там уже розпочали службову перевірку

Новини

ДБР

У мережі поширюється відео, на якому нібито офіцер Національної гвардії побив солдата-строковика в Івано-Франківську. Керівництво Нацгвардії заявило, що розпочало службову перевірку.

Також про інцидент повідомили до Територіального управління Державного бюро розслідування, яке розташоване у Львові.

«У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини, зокрема й військовослужбовця», — заявила Нацгвардія.

«Суспільному» у Західному управлінні Нацгвардії повідомили, що офіцера відсторонили від службових обовʼязків.

Пізніше Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує факти знущання офіцера з військовослужбовця за фактом перевищення службових повноважень. Офіцеру загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР також пише, що вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.