Витік документів Пентагону: Генсек ООН Антоніу Гутерреш розлютився на президента Зеленського після свого візиту в Україну

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Kuhlmann / Wikipedia

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після візиту в Київ восьмого березня «був розлючений» на Володимира Зеленського та «ледь не посміхався», коли мова йшла про територіальну цілісність України.

Про це пише The Washington Post із посиланням на злиті документи Пентагону.

Витік свідчить, що Сполучені Штати збирали розвіддані про Антоніу Гутерреша та отримали його розмову з речником Стефаном Дюжарріком. Гутерреш був «справді розлючений» несподіваною для нього публічною церемонією вручення нагород українським захисницям на честь Міжнародного жіночого дня.

Очільнику ООН не сподобалося, що Володимир Зеленський пізніше опублікував фото й відео, де, як пише WP, Гутерреш нібито «вітає військовослужбовців однієї з сторін російсько-української війни».

Вручення нагород українським захисницям під час візиту генсека ООН у Київ. president.gov.ua

Ще в одному документі Пентагону написали, що коли Антоніу Гутерреш говорив про суверенітет і територіальну ціліність України, то «намагався не посміхатися весь час».

У розмові з речником генсек наголосив, що приїхав в Україну, щоб допомогти, але українці нібито «роблять усе, щоб ліквідувати нас».