Учасник одного з найпопулярніших гуртів світу BTS призупиняє карʼєру. Він іде на військову службу

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Учасник всесвітньо відомої K-pop групи BTS Джей-Гоуп призупинив музичну карʼєру, щоб пройти обовʼязкову військову службу в Південній Кореї. Гурт збереться у повному складі лише у 2025 році.

Про це пише агентство Yonhap.

29-річний виконавець, чиє справжнє імʼя Чон Хо Сок, звернувся до шанувальників в Instagram у дописі зі словами «У мене буде чудова подорож!» та виклав фото з поголеним волоссям.

Офіційний акаунт BTS у Twitter опублікував фотографію бойз-бенду та підписав її «Я люблю тебе, Джей Гоуп».

Джей-Гоуп став другим учасником гурту, який пішов на військову службу. У грудні 2022 року це зробив Кім Сок Джин.