Офіс генпрокурора перевіряє зізнання «вагнерівців» про масові вбивства дітей та цивільних у Бахмуті й Соледарі

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Офіс Генпрокурора перевіряє факти вчинення воєнних злочинів командирами та учасниками «ПВК Вагнера», про які стало відомо після публікації відео Gulagu.net.

На відео росіяни розповідають про вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, а також військовополонених Збройних сил України.

Прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактами порушення законів та звичаїв війни.

«Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені в межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надана відповідна правова оцінка», — ідеться у повідомленні.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, у разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей, потрібно вжити всіх необхідних заходів реагування. Він нагадав, що лише за офіційними даними через війну в Україні загинули 470 дітей, 407 — зникли безвісти, 19 384 дитини — депортовані країною-агресором.