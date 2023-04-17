Google планує оновити пошукову систему через конкуренцію зі ШІ

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Reuters / «Бабель»

Американський техногігант Google планує оновити пошук, оскільки на ринку зʼявляється все більше пошукових систем на основі штучного інтелекту.

Про це пише The New York Times.

У березні стало відомо, що південнокорейський технологічний гігант Samsung може замінити Google на Bing від Microsoft.

Контракт із Samsung щороку приносить Google близько $3 мільярдів. Однак пошукові системи на основі ШІ наразі загрожують бізнес-моделі Google. Зараз техногігант планує запустити пошукову систему на основі штучного інтелекту. Інженери компанії працюють над більш персоналізованим підходом, який зможе передбачити потреби користувачів. Нова пошукова система Google все ще перебуває на початковій стадії, терміни її випуску невідомі.

Поки Google працює над абсолютно новою пошуковою системою, команда з понад 160 фахівців компанії працює над новими функціями у рамках проєкту Magi.

Минулого тижня Google запросив деяких співробітників протестувати нові функції Magi. Очікують, що Google презентує оновлені інструменти у травні і додасть ще більше можливостей восени.

Спочатку компанія планує надати доступ до інструменту зі ШІ максимум мільйону людей. До кінця року ця кількість має поступово зрости до 30 мільйонів. Функції поки що будуть доступні виключно в Сполучених Штатах.

Далі Google планує впровадити елементи ШІ в Google Earth, задіяти його у створенні зображень у пошуку по зображеннях та навчати користувачів мовам за допомогою діалогів зі штучним інтелектом.