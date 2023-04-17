У Казахстані розслідують справи проти 10 громадян, які воювали в Україні

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У Казахстані порушили кримінальні справи проти 10 громадян, які брали участь у війні в Україні. Але на чиєму боці — невідомо.

Про це пише агентство КазТАГ.

Справи розслідує Комітет національної безпеки. Там офіційно підтвердили, що ведуть розслідування, але жодних інших деталей не повідомляють.

Згідно з Кримінальним кодексом Казахстану, за участь в іноземних збройних конфліктах загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від пʼяти до девʼяти років.