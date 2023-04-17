У Казахстані розслідують справи проти 10 громадян, які воювали в Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Will
У Казахстані порушили кримінальні справи проти 10 громадян, які брали участь у війні в Україні. Але на чиєму боці — невідомо.
Про це пише агентство КазТАГ.
Справи розслідує Комітет національної безпеки. Там офіційно підтвердили, що ведуть розслідування, але жодних інших деталей не повідомляють.
Згідно з Кримінальним кодексом Казахстану, за участь в іноземних збройних конфліктах загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від пʼяти до девʼяти років.
- 26 вересня у МЗС Казахстану заявили, що не визнають результатів псевдореферендумів, які проводять російські окупанти на захоплених територіях України. Астана дотримується принципу «територіальної цілісності держав» і виступає за «суверенну рівноправність та мирне співіснування».
- У вересні Казахстан заборонив своїм громадянам воювати в Україні, а після оголошення мобілізації в рф в уряді країни заявили, що не надаватимуть притулку росіянам, які тікають.