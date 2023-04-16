У Судані під час сутичок загинули співробітники ООН

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AFP

У Судані під час збройних сутичок між армією та Силами швидкого реагування (RSF) загинули троє співробітників Організації Обʼєднаних Націй.

Про це заявила директор Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) Сінді Маккейн.

За її словами, усі троє загинули 15 квітня в Кабкабії, Північний Дарфур. Ще двоє співробітників WFP постраждали.

У міжнародному аеропорту Хартуму під час перестрілки 15 квітня був також пошкоджений літак Служби гуманітарних авіацій ООН. Всесвітня продовольча програма ООН тимчасово припиняє працювати в Судані.

«Поки ми розглядаємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово припинити всі операції в Судані. WFP прагне допомогти суданському народу, який стикається з гострою проблемою продовольчої безпеки, але ми не можемо рятувати життя, якщо не буде гарантована безпека наших команд і партнерів», — заявила Сінді Маккейн.