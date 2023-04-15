У Японії під час виступу премʼєра пролунав вибух — у його бік кинули димову шашку
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images
У Японії під час виступу премʼєр-міністра Фуміо Кішіди пролунав вибух — чоловік кинув у його бік димову шашку, очільника уряду довелось евакуювати.
Про це повідомляють місцеві видання The Japan Times і Kyodo.
Інцидент стався в місті Вакаяма, де Кішіда виголошував промову після огляду рибного порту. Зараз у Японії триває передвиборча агітація на загальнонаціональних місцевих виборах.
Чоловіка, як кинув шашку, одразу затримали охоронці премʼєра, а потім його заарештували за «підозрою в насильницькому перешкоджанні діяльності» та доставили до поліцейського відділку.
Очевидці розповіли журналістам, що бачили сріблястий предмет циліндричної форми, який летів у бік премʼєра, а потім вибухнув.
Японські офіційні особи кажуть, що Кішіда цілий і неушкоджений. Його одразу відвезли в інше місце, де він був під охороною поліцейських.
- 8 липня 2022 року в японському місті стався замах на колишнього премʼєр-міністра Сіндзо Абе. Політикові вистрілили у спину під час виголошення промови, він помер у лікарні.