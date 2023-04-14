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Нідерланди опублікували список військової допомоги для України. Туди ввійшли танки та кораблі

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Torsten Bätge

Міноборони Нідерландів оприлюднило список військової допомоги для Сил оборони України. Там вказано те, що вже поставили Україні, і те, що планують. Загальна вартість наданої допомоги зараз становить €1,2 мільярда.

Військова техніка, озброєння та спорядження

Станом на 5 квітня 2023 року відомо про таку допомогу від Нідерландів:

defensie.nl

Підготовка українських військових

Операція «Інтерфлекс» — це базова військова підготовка, яку українські військові проходять у Великій Британії. Туди Нідерланди відправили десятки інструкторів.

Європейська навчальна місія EUMAM — під час місії тренують цілі українські батальйони та бригади. Цим займаються, зокрема, і військовослужбовці з Нідерландів. У квітні майже 60 нідерладців навчатимуть українські піхотні роти.

Розслідування воєнних злочинів

Нідерланди створили групу судово-медичних експертів, у якій приблизно 40 фахівців розслідують воєнні злочини в Україні. Вони працюють на замовлення України під прапором Міжнародного кримінального суду (МКС).

Невійськова підтримка

Нідерланди надають гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, виділяють кошти на ремонтні роботи, підтримують сільське господарство України, розслідують порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права.