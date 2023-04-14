У ЄС створюють робочу групу з ChatGPT, щоб встановити правила конфіденційності для штучного інтелекту

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Європейська служба захисту конфіденційності створює робочу групу з ChatGPT, щоб розробити спільні правила конфіденційності для штучного інтелекту в ЄС.

Про це пише Reuters.

Учасники організації, яка обʼєднує європейські національні органи захисту конфіденційності, хочуть узгодити свої політичні позиції щодо ChatGPT, але не збираються карати чи якось впливати на компанію OpenAI.

Натомість робоча група з ChatGPT має створити «прозору політику» з використання штучного інтелекту в Європейському Союзі.