Metallica випустила свій одинадцятий альбом — 72 Seasons

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Американський треш-метал-гурт Metallica випустив свій одинадцятий альбом під назвою 72 Seasons. У ньому 12 треків загальною тривалістю понад 77 хвилин.

Гітарист і вокаліст Джеймс Гетфілд пояснював назву альбому так: «72 сезони — це перші 18 років життя людини, які формують її».

Першу пісню з цього альбому — “Lux Æterna” («Вічне світло») — гурт презентував 28 листопада 2022 року. Це був перший новий реліз за 6 років. На “Lux Æterna” також вийшов кліп. Того ж дня Metallica оголосила про тур по США, Мексиці, Канаді та Європі на підтримку нового альбому.