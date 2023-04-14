Словаччина заборонила переробку і продаж українського зерна — у ньому виявили пестициди
- Автор:
- Анна Холоднова
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Lutz Wernitz / Unsplash
Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило обробку зерна, імпортованого з України.
У партії зерна з України вагою 1 500 тонн знайшли пестицид, який не дозволений в ЄС і негативно впливає на здоровʼя людей. Міністерство ініціювало перевірку всього зерна та борошна з України, які вже зберігаються у Словаччині.
Також країна проінформує всі держави ЄС про партію, яка не відповідає санітарним вимогам.
Міністр Самуель Влчан розкаже про інцидент послу України Мирославу Кастрану, міністрам сільського господарства країн «Вишеградської четвірки», Румунії та Болгарії на спільній зустрічі 14 квітня.
- 22 липня 2022 року росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен з ООН і Туреччиною. Підписів України та росії на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден. 17 листопада 2022 року угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.
- 13 березня 2023 року російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася продовжити «зернову угоду», але лише на 60 днів. Однак подальша позиція росії залежатиме від «прогресу щодо експорту російської агропродукції». У рф хочуть, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив. Але в Україні сказали, що позиція росії продовжити «зернову угоду» на 60 днів суперечить цій угоді, адже продовжувати її можна щонайменше на 120 днів.