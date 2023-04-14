В Україні на Великдень чергуватимуть понад 20 тисяч правоохоронців

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні під час Великодніх свят чергуватимуть понад 20 тисяч правоохоронців і 7 тисяч рятувальників.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків голови Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, біля культових споруд також працюватимуть вибухотехніки та кінологи, які перевірятимуть храми та прилеглу територію на наявність вибухівки. Окрім того, біля всіх храмів і церков посилять патрулювання.

Заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що в усіх обласних управліннях поліції працюватимуть ситуаційні центри.

«Ситуація у нас дуже загострена, наш ворог може застосувати будь- які засоби, аби навести паніку. Ми маємо не допустити провокацій, порушень публічної безпеки та порядку. Ми повинні спрацювати на превенцію та спільно із працівниками СБУ вчасно виявляти осіб, які можуть намагатися дестабілізувати обстановку», — сказав він.