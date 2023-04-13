Угорщина ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО під час весінньої сесії парламенту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Парламент Угорщини під час весінньої сесії буде голосувати за ратифікацію угоди про вступ Швеції до НАТО.
Про це в інтервʼю заявив Мате Кочіш — лідер фракції правлячої партії «Фідес».
«Ми не будемо останньою країною, яка ухвалить рішення про вступ Швеції, і не через нас вони будуть поза НАТО на якийсь час довше», — додав Кочіш.
Віг додав, що дебати щодо членства Швеції в НАТО були не між фрацією та урядом, а саме всередині фракції. «Багато хто вказував, наприклад, що останніми роками шведські та фінські політики та урядовці регулярно наклепували на Угорщину, висували неправдиві звинувачення, говорили про нас образливу неправду і навіть вимагали у Брюсселі виведення коштів», — пояснив очільник фракції.
Коли саме відбудеться засідання щодо голосування за ратифікацію угоди про вступ Швеції до НАТО — поки невідомо.
- 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала тридцять першим членом НАТО. Заявку на членство також подала сусідня Швеція, однак її вступ блокують Угорщина та Туреччина, дискусії з цього приводу ще тривають.