Рада ЄС погодила виділення мільярда євро на боєприпаси для України

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Reuters / «Бабель»

Рада Європейського Союзу погодила виділення мільярда євро в рамках Європейського фонду миру на боєприпаси для Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Ця сума дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні зі своїх запасів або за рахунок зміни існуючих замовлень з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

«Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів для українських Збройних сил на мільярд євро. Немає кращого прояву єдиної рішучості та непохитності ЄС у продовженні підтримки законного права України на самооборону від жорстокого російського агресора», — зазначив верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.