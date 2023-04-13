Норвегія виявила, що 15 дипломатів з посольства рф є розвідниками під прикриттям. Їх висилають із країни

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Норвегія оголосила персонами нон ґрата 15 дипломатів, які працювали в посольстві росії в Осло. Вони виявилися розвідниками під прикриттям і мають залишити країну найближчим часом.

Про це повідомили в МЗС Норвегії.

«15 офіцерів розвідки займалися діяльністю, яка не сумісна з їхнім дипломатичним статусом», — заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

Діяльність цих людей відстежували протягом тривалого часу. Відтепер офіцерам російської розвідки, які бажають приїхати до Норвегії, візи не видаватимуть.

В МЗС Норвегії також зазначили, що кілька європейських країн нещодавно скоротили кількість російських розвідників, які працюють під дипломатичним прикриттям, і посилили правила видачі віз російським розвідникам.

«Хочу підкреслити, що Норвегія прагне підтримувати нормальні дипломатичні відносини з росією і що російським дипломатам раді в Норвегії. Дії, яких ми вжили сьогодні, спрямовані на зменшення небажаної розвідувальної діяльності. Ми хочемо, щоб росія продовжувала мати діючу дипломатичну місію в Норвегії, але ми не погодимося з тим, що дипломатичними місіями зловживають для ведення таємної розвідувальної діяльності», — сказала Гуйтфельдт.