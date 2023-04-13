Велика Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на $500 мільйонів

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Giorgio Trovato / Unsplash

Велика Британія готова надати Україні додаткові кредитні гарантії на $500 мільйонів. Після цього загальна сума таких гарантій сягне мільярда доларів.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву міністра фінансів Великої Британії Джеремі Ханта.

За його словами, британські кредитні гарантії були важливими для забезпечення чотирирічного пакету підтримки Україні від МВФ на $15,6 мільярда.

«Це фінансування підвищить економічну стійкість України та зміцнить її опір росії», — сказав Хант.

Із 24 лютого 2022 року Велика Британія пообіцяла Україні загалом $8,1 мільярда підтримки. Надані кредитні гарантії допоможуть фінансувати українські державні послуги, зокрема школи та лікарні.

Хант також повідомив про виділення додаткових $670 мільйонів для Трастового фонду МВФ зі зменшення бідності та сприяння зростанню і $3,3 мільярда для Довірчого фонду стійкості та сталого розвитку МВФ, який підтримує енергетичні проєкти та проєкти щодо боротьби зі зміною клімату.

МВФ 11 березня покращив свій прогноз щодо економіки Великої Британії, але досі очікує, що цього року її ВВП скоротиться більше, ніж у будь-якій іншій великій західній економіці.

За даними МВФ, цього року інфляція у Сполученому Королівстві становитиме в середньому 6,8%. Це менше за 9,1% у 2022 році, але вище за прогнозовані 5,3% для Єврозони.