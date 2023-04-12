HBO підтвердив, що знімає серіал про Гаррі Поттера. Він буде заснований на оригінальних книгах
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Harry Potter
Телеканал HBO підтвердив, що знімає для своєї платформи Max серіал про Гаррі Поттера. Він буде заснований на оригінальних книгах — але з новими акторами.
Про це пише пресслужба компанії Warner Bros.
Авторка книг про Поттера Джоан Роулінг стане виконавчим продюсером. Кожна книга буде адаптована у 10-серійний сезон.
Компанія обіцяє у серіалі розповісти нові деталі про фантастичні місця та улюблених персонажів, яких прихильники Гаррі Поттера «люблять вже 25 років».
- Американський телеканал HBO у грудні 2021 року опублікував офіційний трейлер спеціального новорічного епізоду «Гаррі Поттера», який називається Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Там актори та режисери згадують свою роботу над фільмами про хлопчика, що вижив.
- Українське видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» 11 жовтня 2022 року випустило перевидання роману «Гаррі Поттер і Орден Фенікса» з обкладинкою в кольорах українського прапора.
- Королівський монетний двір Великої Британії на честь 25-річчя першого видання книги Джоан Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь» випустив різні номінали монети з Гоґвортсом. Деякі монети мають «приховану функцію» — під певним кутом на них можна побачити блискавку та число «25».