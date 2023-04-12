HBO підтвердив, що знімає серіал про Гаррі Поттера. Він буде заснований на оригінальних книгах

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Harry Potter

Телеканал HBO підтвердив, що знімає для своєї платформи Max серіал про Гаррі Поттера. Він буде заснований на оригінальних книгах — але з новими акторами.

Про це пише пресслужба компанії Warner Bros.

Авторка книг про Поттера Джоан Роулінг стане виконавчим продюсером. Кожна книга буде адаптована у 10-серійний сезон.

Компанія обіцяє у серіалі розповісти нові деталі про фантастичні місця та улюблених персонажів, яких прихильники Гаррі Поттера «люблять вже 25 років».