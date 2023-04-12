У злитих документах Пентагону була інформація про військових США в Україні. У Білому домі пояснили, що вони тут роблять
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Костянтин Андрейковець / «Бабель»
Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що в американському посольстві в Україні є «невелика військова присутність США».
Про це він заявив у коментарі Fox News.
«Я не говоритиму про конкретні цифри тощо. Але щоб перейти до вашого конкретного питання, у посольстві є невелика військова присутність США спільно з офісом аташе з питань оборони, щоб допомогти нам працювати над підзвітністю матеріалів, що ввозяться та вивозяться з України», — сказав Кірбі, маючи на увазі зброю та іншу підтримку, яку США передають Україні.
Він додав, що ці війська «не воюють на полі бою». Fox News додає, що американські сили в Києві також надають «послуги безпеки» (ймовірно, йдеться про охорону посольства).
У злитих секретних документах Пентагону була інформація, що в Україні присутні іноземні військові, пише BBC. Згідно з документом від 23 березня, Велика Британія має найбільший контингент Сил спеціального призначення в Україні (50 осіб), за ним ідуть інші країни НАТО Латвія (17), Франція (15), США (14) та Нідерланди (1). У документі не йдеться про те, де знаходяться сили і чим вони займаються.
Міністерство оборони Латвії вже заявило, що Латвія відправила військових в Україну для «виконання певних допоміжних функцій», включаючи охорону посольства в Україні та охорону вантажів, проте вони не беруть участь у бойових діях.
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